Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l

Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
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