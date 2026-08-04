Pesuharja, punainen, keskikova
Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.
Tehokkaasti pesevä keskikovaharja, joka on suunniteltu esimerkiksi julkisivujen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.
Ominaisuudet ja edut
Selkeä värikoodaus
- Nopea harjan valinta värikoodauksen ansiosta
Kattava varustevalikoima
- Korkeapainesuutin
- Sisältää kaksi suutinta ja kytkentäkappaleen tavalliselle vedensyötölle
- Neljä suutinta takaavat optimaalisen vedenkäytön
Tiedot
Tekniset tiedot
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäkierre
|M 18
|Väri
|punainen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Teleskooppivarsi TL 10 C
- Teleskooppivarsi TL 10 H
- Teleskooppivarsi TL 14 C
- Teleskooppivarsi TL 7 F
- Teleskooppivarsi TL 7 H
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Julkisivut, luonnonkivet, puupinnat nopeasti puhtaiksi
- Auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
- Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen