Pesuharja, punainen, keskikova

Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.

Tehokkaasti pesevä keskikovaharja, joka on suunniteltu esimerkiksi julkisivujen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.

Ominaisuudet ja edut
Selkeä värikoodaus
  • Nopea harjan valinta värikoodauksen ansiosta
Kattava varustevalikoima
  • Korkeapainesuutin
  • Sisältää kaksi suutinta ja kytkentäkappaleen tavalliselle vedensyötölle
  • Neljä suutinta takaavat optimaalisen vedenkäytön
Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäkierre M 18
Väri punainen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Julkisivut, luonnonkivet, puupinnat nopeasti puhtaiksi
  • Auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
  • Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen
Varusteet