Tehokkaasti pesevä keskikovaharja, joka on suunniteltu esimerkiksi julkisivujen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.