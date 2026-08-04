Pesuharja, sininen, pehmeä

Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneeleiden ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.

Hellän mutta tehokkaan pesutuloksen mahdollistava harja, joka on suunniteltu erityisesti lasipintojen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.

Ominaisuudet ja edut
Selkeä värikoodaus
  • Nopea harjan valinta värikoodauksen ansiosta
Kattava varustevalikoima
  • Korkeapainesuutin
  • Sisältää kaksi suutinta ja kytkentäkappaleen tavalliselle vedensyötölle
  • Neljä suutinta takaavat optimaalisen vedenkäytön
Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäkierre M 18
Väri Sininen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
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Käyttökohteet
  • Sopii lasipinnoille ja muovikatteille
  • Herkkien pintojen hellävaraiseen puhdistamiseen
Varusteet