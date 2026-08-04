Hellän mutta tehokkaan pesutuloksen mahdollistava harja, joka on suunniteltu erityisesti lasipintojen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.