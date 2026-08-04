Tehokkaasti pesevä harja, joka niin seinäpintojen kuin ulkona olevien puupintojen ja kivilaattojen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.