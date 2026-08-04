Pesuharja, vihreä, kova

Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.

Tehokkaasti pesevä harja, joka niin seinäpintojen kuin ulkona olevien puupintojen ja kivilaattojen puhdistamiseen. Mukana vihkasuutin painepesulle ja suutin tavalliselle vedelle. Harjaa voidaan käyttää suoraan painepesurin kanssa tai pesuriin asennetun teleskooppivarren päässä.

Ominaisuudet ja edut
Selkeä värikoodaus
  • Nopea harjan valinta värikoodauksen ansiosta
Kattava varustevalikoima
  • Korkeapainesuutin
  • Sisältää kaksi suutinta ja kytkentäkappaleen tavalliselle vedensyötölle
  • Neljä suutinta takaavat optimaalisen vedenkäytön
Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäkierre M 18
Väri vihreä
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Puu- ja kivipintojen puhdistamiseen ulkona
  • Tiili- ja kiviseinien puhdistamiseen
Varusteet