Pesukahva

Elintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset täyttävä painepesurin pesukahva. Kestää hyvin lämpimän veden ja suolan aiheuttamaa rasitusta. Mitoitus vesimäärälle max. 2500 l/h.

Robust and durable high end trigger gun made of food-grade and seawater-resistant materials. Ideal for professional use, e.g. food industry. With optimised flow for low pressure loss at water flow rates of up to 2500 l/h. Connector for high-pressure hoses M 22 x 1.5.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Väri Antrasiitti
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
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