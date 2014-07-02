Pesukahva
Elintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset täyttävä painepesurin pesukahva. Kestää hyvin lämpimän veden ja suolan aiheuttamaa rasitusta. Mitoitus vesimäärälle max. 2500 l/h.
Robust and durable high end trigger gun made of food-grade and seawater-resistant materials. Ideal for professional use, e.g. food industry. With optimised flow for low pressure loss at water flow rates of up to 2500 l/h. Connector for high-pressure hoses M 22 x 1.5.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|300
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1