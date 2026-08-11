Pesukahva EASY!Force, elitarviketeol.
Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Elintarviketeollisuuteen suunniteltu malli, jossa kestävät ja hygieeniset keraamiset venttiilikomponentit.
Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin pesukahva, jona tarjoaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn kaikissa olosuhteissa. EASY!Force-pesukahva hyödyntää veden omaa painetta tuottamaan tarvittavan kahvan puristusvoiman ja mahdollistaa näin väsymättömän työskentelyn ilman käsiin kohdistuvaa lihasrasitusta. Varustettu EASYLock-yhteensopivilla painepesurin liittimillä sekä turvalukituksella, joka estää liipaisimen tahattoman painamisen. Venttiilin keraamiset komponentit on suunniteltu kestämään intensiivistä työskentelyä kovilla paineilla ja vaihtelevissa lämpötiloissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|300
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7