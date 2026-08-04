Pikaliitinrunko

Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierreliitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa

Tämä pikaliitinsarja sopii Kärcher EASY!Lock-yhteensopiviin pesuputkiin, vaahdottimiin ja pesukahvoihin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
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