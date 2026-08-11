Pistesuutin 3 mm, pitkä malli / L2P
Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu, pyöreän profiilin omaava pistesuutin. Pitkä malli. Pikakiinnitys.
Ominaisuudet ja edut
Pitkä, tehokkaasti likaa irrottava
- Erittäin tehokas puhdistustulos myös haastavilla pinnoilla ja tarttuneella lialla.
- Erittäin pieni paineilman ja hiilidioksidin kulutus.
Pikakiinnike
- Helppokäyttöinen
Kestävä rakenne ja materiaalit
- Korkealuokkaiset materiaalit
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
Videot
Käyttökohteet
- Valumuottien ja -työkalujen puhdistukseen.
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
- Maalin poistoon osien pinnalta
- Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen