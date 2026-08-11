Erikoispitkä rakosuutin (350 mm) on valmistettu tulenkestävästä materiaalista ja mahdollistaa kylmän tuhkan imuroinnin vaikeapääsyisillä alueilla - esim. takassa, kaakeliuunissa tai grillissä. Erittäin pitkä rakosuutin sopii lisävarusteeksi kaikkiin Home & Garden -sarjan tuhka- ja kuivaimureihin.