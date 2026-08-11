Pitkä rakosuulake AD
Erittäin pitkä rakosuulake (350 mm) valmistettu tulenkestävästä materiaalista kylmän tuhkan imurointiin. Sopii kaikille Kärche Home & Garden -sarjan tuhka- ja kuivaimureille.
Erikoispitkä rakosuutin (350 mm) on valmistettu tulenkestävästä materiaalista ja mahdollistaa kylmän tuhkan imuroinnin vaikeapääsyisillä alueilla - esim. takassa, kaakeliuunissa tai grillissä. Erittäin pitkä rakosuutin sopii lisävarusteeksi kaikkiin Home & Garden -sarjan tuhka- ja kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Lämmönkestävä materiaali
Erikoispitkällä rakosuulakkeella voidaan imuroida kylmää tuhkaa vaikeapääsyisistä paikoista kuten savupiipuista, kaakeliuuneista ja grilleistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 41 x 41
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Takat, uunit jne.
- Grillit