Pitkä rakosuulake AD

Erittäin pitkä rakosuulake (350 mm) valmistettu tulenkestävästä materiaalista kylmän tuhkan imurointiin. Sopii kaikille Kärche Home & Garden -sarjan tuhka- ja kuivaimureille.

Erikoispitkä rakosuutin (350 mm) on valmistettu tulenkestävästä materiaalista ja mahdollistaa kylmän tuhkan imuroinnin vaikeapääsyisillä alueilla - esim. takassa, kaakeliuunissa tai grillissä. Erittäin pitkä rakosuutin sopii lisävarusteeksi kaikkiin Home & Garden -sarjan tuhka- ja kuivaimureihin.

Ominaisuudet ja edut
Lämmönkestävä materiaali
Erikoispitkällä rakosuulakkeella voidaan imuroida kylmää tuhkaa vaikeapääsyisistä paikoista kuten savupiipuista, kaakeliuuneista ja grilleistä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 350 x 41 x 41
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Takat, uunit jne.
  • Grillit