Pölypussi fleece, 10 kpl, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

10 kappaleen pakkaus kestäviä, fleece-materiaalista valmistettuja mattoimurin pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 10 pussia

Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.. Tämä malli on käytössä mattoimureissa CV 30, CV 38 ja CV 48

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 10
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 400 x 250 x 45
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