Pölypussi fleece, 10 kpl, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2
10 kappaleen pakkaus kestäviä, fleece-materiaalista valmistettuja mattoimurin pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 10 pussia
Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.. Tämä malli on käytössä mattoimureissa CV 30, CV 38 ja CV 48
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|10
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 250 x 45