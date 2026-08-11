Pölypussi fleece, 200 kpl, T 10/1, T 15/1
Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla. (2025>)
Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleisiin Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureihin sopiva pölypussi. Sama pölypussi sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin. Pölyluokka M. Tukkupakkaus, jossa 200 pussia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|200
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,9