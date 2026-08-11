Pölypussi fleece, 200 kpl, T 10/1, T 15/1

Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla. (2025>)

Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleisiin Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureihin sopiva pölypussi. Sama pölypussi sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin. Pölyluokka M. Tukkupakkaus, jossa 200 pussia.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 200
Väri valkoinen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 9,9