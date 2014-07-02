Pölypussi fleece, 200 kpl, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Tämä tukkupakkaus sisältää 200 pussia.

Tämä pölypussi soveltuu käytettäväksi T 10/1 sekä T 12/1 imureissa. Paketissa 200 kpl. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 200
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,5
Mitat (p x l x k) (mm) 445 x 365 x 5