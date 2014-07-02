Pölypussi fleece, 200 kpl, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Tämä tukkupakkaus sisältää 200 pussia.
Tämä pölypussi soveltuu käytettäväksi T 10/1 sekä T 12/1 imureissa. Paketissa 200 kpl. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|200
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|445 x 365 x 5