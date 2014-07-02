Pölypussisetti 5 kpl
Kaksikerroksinen paperinen pölypussi erinomaisella suodatuskyvyllä ja korkealla repäisylujuudella. 5 kpl:n pakkaus.
Kaksikerroksiset KFI 252 -pölypussit erinomaisella suodatuskyvyllä. Paperiset pölypussit vaikuttavat myös korkealla repeytymisen kestävyydellä ja pitävät pölyn ja lian luotettavasti laitteen sisällä. Toimitukseen sisältyy viisi pussia.
Ominaisuudet ja edut
Kaksikerroksinen
- Ei repeydy helposti
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|5
|Väri
|ruskea
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 150 x 8
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi