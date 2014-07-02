Pölypussisetti 5 kpl

Kaksikerroksinen paperinen pölypussi erinomaisella suodatuskyvyllä ja korkealla repäisylujuudella. 5 kpl:n pakkaus.

Kaksikerroksiset KFI 252 -pölypussit erinomaisella suodatuskyvyllä. Paperiset pölypussit vaikuttavat myös korkealla repeytymisen kestävyydellä ja pitävät pölyn ja lian luotettavasti laitteen sisällä. Toimitukseen sisältyy viisi pussia.

Ominaisuudet ja edut
Kaksikerroksinen
  • Ei repeydy helposti
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 5
Väri ruskea
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 150 x 8
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Käyttökohteet
  • Kuivan lian imurointi