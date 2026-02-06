Poistoilmasuodatin
Poistoilmasuodatin suodattaa hienot likahiukkaset ilmasta imuroinnin aikana ja on yhteensopiva VC 4 Cordless myHome- sekä VC 4 Cordless Premium myHome -laitteiden kanssa.
Poistoilmasuodatin puhdistaa poistoilman suodattamalla hienot likahiukkaset imuroinnin aikana. Yhteensopiva Kärcherin VC 4 Cordless myHome- ja VC 4 Cordless Premium myHome -laitteiden kanssa. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen vähintään kerran vuodessa.
Ominaisuudet ja edut
Tiheäverkkoinen suodatin.
- Suodattaa hienon lian imuilmasta.
Kätevästi vaihdettavissa
- Poistoilman vaahtosuodattimen helpompi vaihto irrottamalla suodatinkotelo.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Harmaa
|Mitat (p x l x k) (mm)
|75 x 50 x 50
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi