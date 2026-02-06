Poistoilmasuodatin

Poistoilmasuodatin puhdistaa poistoilman suodattamalla hienot likahiukkaset imuroinnin aikana. Yhteensopiva Kärcherin VC 4 Cordless myHome- ja VC 4 Cordless Premium myHome -laitteiden kanssa. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen vähintään kerran vuodessa.

Ominaisuudet ja edut
Tiheäverkkoinen suodatin.
  • Suodattaa hienon lian imuilmasta.
Kätevästi vaihdettavissa
  • Poistoilman vaahtosuodattimen helpompi vaihto irrottamalla suodatinkotelo.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Harmaa
Mitat (p x l x k) (mm) 75 x 50 x 50
  • Kuivan lian imurointi