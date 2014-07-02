Poistoletkun jatkopala FRV 30

Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Hopea
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet