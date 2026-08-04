Professional
Painepesurit
- Tiivisteet EASY! Lock
- Pesukahvat
- Suihkuputket
- Rikkakasvien torjunta
- Rotojet - pyörivä pistesuutin
- Monitoimisuutin
- Kärcher-voimasuutin
- eco!Booster
- Höyrysuutin, suuttimen suoja, suutin pikavaihdolla
- Suutinhattu
- Korkeapaineletkut
- Putkenpuhdistus
- Tasopuhdistin
- Vaahdotuslaitteet
- Sekoittimet ja injektorit
- Pikaliitin
- Kiinnityskappaleet
- Letkukelat
- Julkisivu ja aurinkopaneelinen puhdistus
- Hiekkapuhallusvarusteet
- Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus
- Asennussarjat
- Syöttöveden liitäntä
- Muut korkeapainepesureiden varusteet
- Pesuharjat
- Korkeapaineulosottovarustus
- Kauko-ohjaus
- Ohjauskaapeli
- Korkeapaineputkisto
- Kiinteästi asennettava
- Letkuratajärjestelmä painepesurille
- Pakokaasuputki
- Polttoaineen syöttö
- Pakoputki, ruostumaton teräs
Imurit ammattikäyttöön
- Akut
- Akkulaturit
- Suulakesarja
- Pölypussit
- Suodatin T/NT
- Taivutetut imuputket
- Suulakkeet
- Imuputket
- Imuletkut
- Sovitinkappaleet
- Varustepaketit imureihin
- Muut varusteet märkä-kuivaimureihin
- Mattoimureiden lisävarusteet
- Muut mattoimureiden lisävarusteet
- Further accessories Electric broom
- UBS sähköä johtamaton