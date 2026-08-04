Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 140
Liitäntäkierre EASY!Lock
Pituus (m) 10
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
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