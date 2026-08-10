Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar
Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.
20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Ominaisuudet ja edut
Joustavaa ja kestävää PVC-materiaalia oleva korkeapaineletku
- Huippukevyt ja helposti käsiteltävä.
- Mitoitus 140 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
- Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|140
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Pituus (m)
|20
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.