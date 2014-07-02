Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 120 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.

20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Ominaisuudet ja edut
Joustavaa ja kestävää PVC-materiaalia oleva korkeapaineletku
  • Huippukevyt ja helposti käsiteltävä.
  • Mitoitus 140 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
  • Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 140
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Pituus (m) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
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