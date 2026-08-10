Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.

Ominaisuudet ja edut
Joustavaa ja kestävää PVC-materiaalia oleva korkeapaineletku
  • Huippukevyt ja helposti käsiteltävä.
  • Mitoitus 140 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
  • Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 140
Liitäntäkierre EASY!Lock
Pituus (m) 30
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,6
Varaosat
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