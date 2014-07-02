Putkenaukaisusuutin 050/30
Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.
Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kolmesta kohtaa 30 astetta taaksepäin. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Ominaisuudet ja edut
Kolme taaksepäin suunnattua vesisuihkua takaavat optimaalisen työntövoiman
- Suutin ja korkeapaineletku etenevät veden työntövoimalla putken sisällä.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
- Yhteensopiva putkenaukaisuletkujen kanssa
Ulkohalkaisija 30 mm
- Sopii putkiin, joiden sisähalkaisija on vähintään 40 mm
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|30
|Suutinkoko ( )
|50
|Kierre
|R 1/8"
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1