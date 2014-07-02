Putkenaukaisusuutin 070/30
Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 070.
Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kolmesta kohtaa 30 astetta taaksepäin. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|30
|Suutinkoko ( )
|70
|Kierre
|R 1/8"
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1