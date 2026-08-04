Putkenaukaisusuutin 21/040
Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.
Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kolmesta kohtaa 30 astetta taaksepäin. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|21
|Suutinkoko ( )
|40
|Kierre
|R 1/8"
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
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