Putkenaukaisusuutin 24/120
Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 24 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 120.
Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kahdeksasta kohtaa 30 astetta taaksepäin. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|24
|Suutinkoko ( )
|120
|Kierre
|R 1/8"
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1