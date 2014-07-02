Pyörivä pesuharja, nylon, > 800 l/h
Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. M 18 x 1,5 -kiinnitys. Virtaus max. 1300 l/h.
Pyörivä pesuharja sopii erinomaisesti laajojen pintojen puhdistamiseen. Harjausliike irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää veden ja pesuaineen kulutusta. Laadukas harja irrottaa pinttyneen maantiefilmin ja muun lian ajoneuvojen pinnasta ja tuo lisää ulottuvuutta esimerkiksi kuorma- ja pakettiautojen puhdistamiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|900 - 1300
|Materiaali
|Nylon
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
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