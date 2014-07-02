Pyörivä pesuharja sopii erinomaisesti laajojen pintojen puhdistamiseen. Harjausliike irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää veden ja pesuaineen kulutusta. Laadukas harja irrottaa pinttyneen maantiefilmin ja muun lian ajoneuvojen pinnasta ja tuo lisää ulottuvuutta esimerkiksi kuorma- ja pakettiautojen puhdistamiseen.