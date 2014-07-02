Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/065
Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065
Pyörivä putkenaukaisusuutin toimii siten, että pyörivä liike ja neljästä kohtaa lähtevä vesisuihku irrottavat tehokkaasti likaa ja auttavan eteenpäin suuntautuvaa liikettä. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|16
|Suutinkoko ( )
|65
|Kierre
|R 1/8"