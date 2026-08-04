Pyörivä putkenaukaisusuutin 21 mm
Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 21 mm.
Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kolmesta kohtaa 30 astetta taaksepäin ja helpottaa etenemistä putken sisällä. Tämä yhdessä pyörivän liikkeen ja kiilamaisen muodon kanssa tekee suuttimesta todellisen tehotyökalun pinttyneenkin lian irrottamiseen putkistojen sisältä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|21
|Suutinkoko ( )
|60
|Kierre
|R 1/8"
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
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