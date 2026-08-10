Retkeilysetti

Retkeily- ja ulkoiluvarusteiden puhdistukseen. Sisältää harjan, syöttöveden imuletkun ja pesuriin kiinnitettävän säilytyslaatikon.

Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
  • Kiinnittyy pesuriin.
Yleisharja
  • Irrottaa pinttyneen lian.
Imuletku
  • Vaihtoehtoisten syöttöveden lähteiden hyödyntämiseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Mitat (p x l x k) (mm) 229 x 221 x 108

Toimitus sisältää

  • Säilytyslaatikko
  • Yleisharja
  • Imuletku
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Käyttökohteet
  • Vaellus- ja ulkoilukengät
  • Lastenrattaat ja -vaunut
  • Teltat ja retkeilyvarusteet
  • Polkupyörät