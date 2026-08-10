Retkeilysetti
Retkeily- ja ulkoiluvarusteiden puhdistukseen. Sisältää harjan, syöttöveden imuletkun ja pesuriin kiinnitettävän säilytyslaatikon.
Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
- Kiinnittyy pesuriin.
Yleisharja
- Irrottaa pinttyneen lian.
Imuletku
- Vaihtoehtoisten syöttöveden lähteiden hyödyntämiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 221 x 108
Toimitus sisältää
- Säilytyslaatikko
- Yleisharja
- Imuletku
Videot
Käyttökohteet
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Polkupyörät