Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan

Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja

Pikakiinnityksellä asennetava roiskesuoja parantaa työn ergonomiaa. Suoja estää pesuvettä roiskumasta ympäristöön ja auttaa myös pienentämään veden kulutusta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) 40
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
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Käyttökohteet
  • Sopii erinomaisesti lasijulkisivujen ja aurinkopanelien puhdistamiseen