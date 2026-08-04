Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan
Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja
Pikakiinnityksellä asennetava roiskesuoja parantaa työn ergonomiaa. Suoja estää pesuvettä roiskumasta ympäristöön ja auttaa myös pienentämään veden kulutusta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|40
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
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Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti lasijulkisivujen ja aurinkopanelien puhdistamiseen