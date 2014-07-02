Rotojet-suutin / Turbosuutin 040, 040

Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.

Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat pitkäikäisen käytön. Tämä on vanhempiin pesureihin / liittimiin sopiva malli.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 300
Paine (bar) max. 300
Lämpötila (°C) max. 85
Suutinkoko ( ) 40
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
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