Rotojet-suutin / Turbosuutin 080, 070/080
The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat tehokkaan pesutuloksen ja pitkän käyttöiän. Tämä on vanhempiin pesureihin / liittimiin sopiva malli.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|300
|Paine (bar)
|max. 300
|Lämpötila (°C)
|max. 85
|Suutinkoko ( )
|70 / 80
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
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