Rotojet-suutin / Turbosuutin 080, 070/080

The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat tehokkaan pesutuloksen ja pitkän käyttöiän. Tämä on vanhempiin pesureihin / liittimiin sopiva malli.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 300
Paine (bar) max. 300
Lämpötila (°C) max. 85
Suutinkoko ( ) 70 / 80
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
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