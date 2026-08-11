Rotojet-suutin / Turbosuutin, 100

Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.

Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat tehokkaan pesutuloksen ja pitkän käyttöiän. Tämä on vanhempiin pesureihin / liittimiin sopiva malli.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 300
Paine (bar) max. 300
Lämpötila (°C) max. 85
Suutinkoko ( ) 100
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
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