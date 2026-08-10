Tehokas turbosuutin (suutinkoko 028), joka toimii maksimissaan 180 baarin/18 MPa:n työpaineella ja 60 °C:n vedenlämpötilassa. Pyörivän pistesuihkun ansiosta se saavuttaa jopa 10 kertaa suuremman puhdistustehon kuin tavallinen vihkasuutin. Sisäiset tehohäviöt on minimoitu, jonka ansiosta pesusuihkulle voidaan taata tasainen suorituskyky myös pitkissä työskentelyjaksoissa. Keraaminen suutin ja laakerirengas takaavat rakenteelle erittäin pitkän käyttöiän. Tässä mallissa on M18-kierre