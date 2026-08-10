Rotojet-suutin / turbosuutin, pieni, 028
Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.
Tehokas turbosuutin (suutinkoko 028), joka toimii maksimissaan 180 baarin/18 MPa:n työpaineella ja 60 °C:n vedenlämpötilassa. Pyörivän pistesuihkun ansiosta se saavuttaa jopa 10 kertaa suuremman puhdistustehon kuin tavallinen vihkasuutin. Sisäiset tehohäviöt on minimoitu, jonka ansiosta pesusuihkulle voidaan taata tasainen suorituskyky myös pitkissä työskentelyjaksoissa. Keraaminen suutin ja laakerirengas takaavat rakenteelle erittäin pitkän käyttöiän. Tässä mallissa on M18-kierre
Ominaisuudet ja edut
Jopa puolet nopeampi puhdistus
- Säästää työaikaa.
Hyödyntää tehokkaasti pesurin tuottaman paineen kaikissa olosuhteissa
- Irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Pyörivä vesisuihku tarjoaa pistesuihkun tehon ja viuhkasuihkun työnopeuden samassa paketissa
- Suuri puhdistusteho ja iso pinta-ala.
Kestävät keraaminen suutin ja laakeriengas
- Pitkä käyttöikä.
Erinomainen puhdistusteho
- Pinttyneen lian irroitus ahtaistakin väleistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|180
|Paine (bar)
|max. 180
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Suutinkoko ( )
|28
|Koko
|pieni
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|90 x 57 x 57