Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 170
Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.
Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat tehokkaan pesutuloksen ja pitkän käyttöiän. Tämä on uudempiin HD-kylmävesipesureihin ja HDS-kuumavesipesureihin sopiva malli.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|300
|Paine (bar)
|max. 300
|Lämpötila (°C)
|max. 85
|Suutinkoko ( )
|170
|Koko
|suuri
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5