Rubber lip

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Harmaa
Mitat (p x l x k) (mm) 257 x 21 x 9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit