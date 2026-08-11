Rulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste kovien pintojen, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan sovellu herkille luonnonkivipinnoille kuten marmorille tai terrakotalle). Yhteensopiva FCV 4 -imurimopin kanssa. Integroitujen harjasten ansiosta kivitela poistaa pinttyneen lian vaivatta ja saa raot sekä epätasaiset pinnat loistamaan. Pure!Roll®-telamme soveltuvat konepesuun 60 °C asti.