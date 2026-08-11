Rulla kivipinnoille FCV 4

Kovien pintojen ja likaisten saumojen puhdistus ei voisi olla helpompaa: FCV 4 -imurimopin Pure!Roll®-kivitelalla pinttynyt lika ei saa mahdollisuutta. Konepestävä 60 °C asti.

Rulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste kovien pintojen, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan sovellu herkille luonnonkivipinnoille kuten marmorille tai terrakotalle). Yhteensopiva FCV 4 -imurimopin kanssa. Integroitujen harjasten ansiosta kivitela poistaa pinttyneen lian vaivatta ja saa raot sekä epätasaiset pinnat loistamaan. Pure!Roll®-telamme soveltuvat konepesuun 60 °C asti.

Ominaisuudet ja edut
Pure!Roll® korkealaatuisella mikrokuidulla
  • Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
  • Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Lisättyjä harjaksia
  • Pinttyneen lian helppoon irrottamiseen.
  • Jopa kolot ja epätasaiset lattiapinnat puhdistuvat kirkkaiksi.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 254 x 77 x 60
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Kivilattiat
  • Pinttyneeseen likaan
  • Laattasaumat