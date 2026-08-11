Rulla kivipinnoille FCV 4
Kovien pintojen ja likaisten saumojen puhdistus ei voisi olla helpompaa: FCV 4 -imurimopin Pure!Roll®-kivitelalla pinttynyt lika ei saa mahdollisuutta. Konepestävä 60 °C asti.
Rulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste kovien pintojen, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan sovellu herkille luonnonkivipinnoille kuten marmorille tai terrakotalle). Yhteensopiva FCV 4 -imurimopin kanssa. Integroitujen harjasten ansiosta kivitela poistaa pinttyneen lian vaivatta ja saa raot sekä epätasaiset pinnat loistamaan. Pure!Roll®-telamme soveltuvat konepesuun 60 °C asti.
Ominaisuudet ja edut
Pure!Roll® korkealaatuisella mikrokuidulla
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Lisättyjä harjaksia
- Pinttyneen lian helppoon irrottamiseen.
- Jopa kolot ja epätasaiset lattiapinnat puhdistuvat kirkkaiksi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|254 x 77 x 60
Käyttökohteet
- Kivilattiat
- Pinttyneeseen likaan
- Laattasaumat