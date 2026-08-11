Rulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste kovien pintojen, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan sovellu herkille luonnonkivipinnoille kuten marmorille tai terrakotalle). Yhteensopiva KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppien kanssa. Interoitujen harjasten ansiosta kivitela poistaa pinttyneen lian vaivatta ja saa raot sekä epätasaiset pinnat loistamaan jälleen.