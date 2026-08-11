Rulla kivipinnoille KFL 1, FCV 2, FCV 3
Kovien pintojen ja likaisten rakojen sekä saumojen helppo puhdistus: KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppien kivitelalla pinttyneinkään lika ei saa mahdollisuutta.
Rulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste kovien pintojen, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan sovellu herkille luonnonkivipinnoille kuten marmorille tai terrakotalle). Yhteensopiva KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppien kanssa. Interoitujen harjasten ansiosta kivitela poistaa pinttyneen lian vaivatta ja saa raot sekä epätasaiset pinnat loistamaan jälleen.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuista mikrokuitua
- Ihanteellinen lian poisto laadukkaaseen lopputulokseen.
Lisättyjä harjaksia
- Pinttyneen lian helppoon irrottamiseen.
- Jopa kolot ja epätasaiset lattiapinnat puhdistuvat kirkkaiksi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|246 x 136 x 56
Käyttökohteet
- Kivilattiat
- Pinttyneeseen likaan
- Laattasaumat