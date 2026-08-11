Täydellinen kumppanisi terassin puhdistukseen: neliosainen rullaharjasarja on saatavana lisävarusteena PCL 6:lle ja sopii erinomaisesti sileiden ja hienohuokoisten kivilaattojen ja -levyjen perusteelliseen mutta hellävaraiseen puhdistukseen. Orgaaninen kasvu, kuten sammal ja muu lika irtoaa vaivattomasti. Rullaharjat voidaan vaihtaa helposti ilman työkaluja.