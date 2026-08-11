Rullaharjat kivipinnoille PCL 6
Neljän rullaharjan sarja sileiden kivilaattojen nopeaan puhdistukseen ulkotiloissa PCL 6 -terassipesurilla.
Täydellinen kumppanisi terassin puhdistukseen: neliosainen rullaharjasarja on saatavana lisävarusteena PCL 6:lle ja sopii erinomaisesti sileiden ja hienohuokoisten kivilaattojen ja -levyjen perusteelliseen mutta hellävaraiseen puhdistukseen. Orgaaninen kasvu, kuten sammal ja muu lika irtoaa vaivattomasti. Rullaharjat voidaan vaihtaa helposti ilman työkaluja.
Ominaisuudet ja edut
Tasainen ja perusteellinen sileiden ja hienohuokoisten kivilaattojen ja -levyjen puhdistus ulkotiloissa.
Harjasten materiaali erityisesti suunniteltu
Hyvä pinta-alasuorituskyky ja optimoitu harjaprofiili sileiden ja hienohuokoisten kivilaattojen ja -levyjen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 100 x 100