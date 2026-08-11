Rullaharjat puupinnoille PCL 6

PCL 6:n neliosaisen rullaharjasarjan harjapäillä lika ulkotiloista voidaan poistaa tasaisesti ja jälkiä jättämättä. Puupinnat ja WPC-lattianpäällysteet näyttävät jälleen uudenveroisilta.

Terassipinnat tulee puhdistaa säännöllisesti ja asianmukaisesti, jotta ne pysyvät puhtaina sään aiheuttamasta liasta. Puupinnoille ja WPC-päällysteille suunnitelluilla rullaharjoilla lika voidaan poistaa erityisen tasaisesti ja perusteellisesti. Sarjan neljä rullaharjaa on helppo vaihtaa, ja niillä voi korvata PCL 6 -terassipesurin toimitukseen sisältyvät harjat. Vain ulkokäyttöön.

Ominaisuudet ja edut
Puupintojen ja WPC-päällysteiden perusteellinen ja tasainen puhdistus ulkotiloissa hyvällä pinta-alasuorituskyvyllä.
Harjasten materiaali erityisesti suunniteltu
Optimoitu harjaprofiili puupintojen ja WPC-päällysteiden puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 100 x 100
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Parveke
  • Puupinnat