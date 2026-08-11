Rullaharjat puupinnoille PCL 6
PCL 6:n neliosaisen rullaharjasarjan harjapäillä lika ulkotiloista voidaan poistaa tasaisesti ja jälkiä jättämättä. Puupinnat ja WPC-lattianpäällysteet näyttävät jälleen uudenveroisilta.
Terassipinnat tulee puhdistaa säännöllisesti ja asianmukaisesti, jotta ne pysyvät puhtaina sään aiheuttamasta liasta. Puupinnoille ja WPC-päällysteille suunnitelluilla rullaharjoilla lika voidaan poistaa erityisen tasaisesti ja perusteellisesti. Sarjan neljä rullaharjaa on helppo vaihtaa, ja niillä voi korvata PCL 6 -terassipesurin toimitukseen sisältyvät harjat. Vain ulkokäyttöön.
Ominaisuudet ja edut
Puupintojen ja WPC-päällysteiden perusteellinen ja tasainen puhdistus ulkotiloissa hyvällä pinta-alasuorituskyvyllä.
Harjasten materiaali erityisesti suunniteltu
Optimoitu harjaprofiili puupintojen ja WPC-päällysteiden puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 100 x 100
Käyttökohteet
- Terassi
- Parveke
- Puupinnat