Terassipinnat tulee puhdistaa säännöllisesti ja asianmukaisesti, jotta ne pysyvät puhtaina sään aiheuttamasta liasta. Puupinnoille ja WPC-päällysteille suunnitelluilla rullaharjoilla lika voidaan poistaa erityisen tasaisesti ja perusteellisesti. Sarjan neljä rullaharjaa on helppo vaihtaa, ja niillä voi korvata PCL 6 -terassipesurin toimitukseen sisältyvät harjat. Vain ulkokäyttöön.