Säädettävä suutin, 050
Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Kärcher variable angle nozzle for high-pressure jet spray angle adjustment between 0° and 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|50
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
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