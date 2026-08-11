Säädettävä suutin, 080

Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.

Kärcher variable angle nozzle for high-pressure jet spray angle adjustment between 0° and 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.

Tiedot

Tekniset tiedot

Suutinkoko ( ) 80
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.