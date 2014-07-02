Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä

Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.

Vankkatekoinen ja seinäteline letkukelalla..Sopii tuotekoodille 2.639-919.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2