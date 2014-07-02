Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä

Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,8