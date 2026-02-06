Kaksi sivuharjaa, joissa on erityinen harjaskokoonpano märälle jätteelle. Sopii työnnettäviin S 6 ja S 6 Twin -lakaisukoneisiin. Sivuharjat, joiden harjaskokoonpano koostuu tavallisista harjaksista ja kolme kertaa kovemmista harjaksista, sopivat erinomaisesti irrottamaan ja lakaisemaan märkää jätettä. Suosittelemme käyttämään näitä esimerkiksi maahan tarttuneiden, sateen kastelemien lehtien lakaisemiseen.