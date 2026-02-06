Sivuharjat märälle puutarhajätteelle S6
Kaksi sivuharjaa erityisellä harjaskokoonpanolla märälle jätteelle. Sopii työnnettäviin S 6 ja S 6 Twin -lakaisukoneisiin.
Kaksi sivuharjaa, joissa on erityinen harjaskokoonpano märälle jätteelle. Sopii työnnettäviin S 6 ja S 6 Twin -lakaisukoneisiin. Sivuharjat, joiden harjaskokoonpano koostuu tavallisista harjaksista ja kolme kertaa kovemmista harjaksista, sopivat erinomaisesti irrottamaan ja lakaisemaan märkää jätettä. Suosittelemme käyttämään näitä esimerkiksi maahan tarttuneiden, sateen kastelemien lehtien lakaisemiseen.
Ominaisuudet ja edut
Sekoitus standardi- ja erityisesti märälle jätteelle suunniteltuja harjaksia
- Irrottaa tehokkaammin märkää irtolikaa
- Myös hienojakoinen lika pyyhitään
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|290 x 290 x 61
Käyttökohteet
- Kulkuväylät
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.