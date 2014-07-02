Sovitinkappaleet

Kärcher Y-liitinsetti

Y-liitinsetti

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Kärcher Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)

Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)

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Kärcher Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen

Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen

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Kärcher Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä

Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä

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Kärcher Sovitin (putkisuutin)

Sovitin (putkisuutin)

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Kärcher Supistin

Supistin

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Kärcher Supistin ja jatko-osasetti

Supistin ja jatko-osasetti

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