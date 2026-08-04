Suihkuputken jatko, 1000 mm

Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Pituus (mm) 1000
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
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