Suihkuputken tukikahva

Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 100 / 60 / 250
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