Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä

Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.

Kestävä ja ergonominen, 250 mm pitkä painepesurin suihkuputki. Putkiosa ruostumatonta terästä. Kiertyy 360° myös paineen alaisena, joten pesukulman säätö käy vaivattomasti. Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Pituus (mm) 250
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Kahva kääntyvä
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
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