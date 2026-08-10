Suihkuputki 600 mm, 600 mm

Kärcher HD-painepesurin Classic-suihkuputki. Ruostumatonta terästä, joka ympärillä ergonomisesti muotoiltu kahvaosa.

Tämä on suora Classic-malli, jonka putkea ei voi pyörittää paineen alaisena.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (mm) 600
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
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