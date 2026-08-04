Suihkuputki Classic M22, 1050 mm
Painepesurin 1055 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli. M22 x 1,5 kierre.
Kylmä- ja kuumavesipesureihin sopiva, 1050 mm pitkä painepesurin suihkuputki. Putkiosa ruostumatonta terästä. Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen. Musta kahvaosa, jossa M22 x 1,5 kierre.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (mm)
|1050
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9